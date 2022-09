Ilary Blasi e le corna, il siparietto social con Belen tra pecore e capre: «Sto male». Cos'è successo

Ilary Blasi e Belen Rodriguez sembrano avere le idee chiare: se non puoi sottrarti al gossip, allora scherzaci sopra. Le due showgirl nelle ultime ore, infatti, si sono rese protagoniste di un siparietto su Instagram che ha spiazzato davvero tutti. Così mentre la separazione con Francesco Totti continua ad essere sotto ai riflettori, Ilary scherza tra frecciatine alle corna e il dibattito su chi sia una pecora e chi una capra.

Rotto il silenzio

Ilary Blasi fa finta di niente. Nessuna risposta ufficiale all'intervista più chiacchierata degli ultimi tempi, quella di Francesco Totti sulla fine del loro matrimonio. Ma Ilary decide di tornare a condividere nuovi momenti della sua quotidianità come se niente fosse successo, o quasi. Sì perché mentre si gode la visita alla Vaccheria con la piccola Isabel, continua a inviare messaggi più o meno celati sui social. E spunta una mucca di Andy Wahrol che sembra essere un chiaro riferimento alle «corna» di cui tanto si parla da mesi, nel caso Totti-Ilary. Una frecciatina all'ex marito che non è sfuggita agli amanti del gossip in un mix di autoironia e triste verità che tanto ha divertito i suoi follower di Instagram. Ma non è finita qui.

L'ironia di Ilary Blasi

Nessun commento ufficiale, dunque. Ma tanta ironia. Ilary Blasi sembra aver voglia di girare pagina e di coinvolgere i propri follower in una giornata all'insegna della spensieratezza che riserva una sorpresa davvero inaspettata. La conduttrice dell'Isola dei Famosi, infatti, si imbatte in una capra e una pecora dai nomi davvero inattesi. I due simpatici animaletti hanno, infatti i nomi della Blasi e di Belen Rodriguez. E la storia in cui compare il tag della showgirl argentina diventa inevitabile. Ma in un periodo così delicato, Belen non poteva sottrarsi alla replica che ha ricondiviso la simpatica e ironica storia di Instagram commentando: «Da capire chi è la capra e chi è la pecora». Un gesto ilare che ha strappato più di un sorriso in tanti.

Il dubbio dei fan

Il siparietto ha sicuramente divertito tutti. Ilary Blasi è in vena di risate, ma tra i tanti amanti del gossip sorge un dubbio. Proprio come nella (nemmeno troppo velata) frecciatina a Francesco Totti con la mucca di Andy Warhol, gli internauti iniziano a chiedersi se si tratti, anche in questo caso, di un richiamo sottile a come sono andate le storie d'amore di Ilary e Belen, fatte di tradimenti, ritorni di fiamma e addii sconvolgenti. Un dubbio che difficilmente verrà sciolto dalle protagoniste che in questo momento hanno ben altro a cui pensare...

