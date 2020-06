«Heather Parisi sei invecchiata, eri così bella»: la replica della showgirl è esemplare

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 13:08

«Come sei invecchiata Heather, eri così bella...». Un semplice messaggio arrivato a corredo di una foto sul profilo instagram di Heather Parisi , la showgirl che oggi ha 60 anni e vive ad Hong Kong con figli e marito, ha suscitato la bufera sul web. Una utente ha criticato la Parisi paragonando il suo aspetto di oggi a quando aveva 20 anni. Come se il tempo che passa fosse qualcosa di cui vergognarsi. Heather ha risposto pubblicamente, postando sul web la replica a quel commento velenoso ancor di più perché arriva da un donna.«Hai ragione - ha scritto la Parisi - il mio viso e il mio corpo sono molto cambiati dai tempi di Cicale e Disco Bambina. Sono molto cambiati anche da prima della mia ultima gravidanza a 50 anni. Oggi di anni ne ho 60 e la bellezza della mia gioventù sicuramente non mi appartiene più. Ma io, fin da principio, ho deciso che quella bellezza, non l’avrei inseguita a ogni costo, che non avrei cercato di imbrogliare il tempo ricorrendo alla chirurgia. La faccia della vecchiaia è un atto di verità e di umiltà al tempo stesso. È la consapevolezza che a renderci esseri unici è il nostro vissuto, non anonimi corpi di una bellezza stereotipata. E credimi, non cambierei mai il mio “essere invecchiata” di oggi con la mia “bellezza” di ieri, perché oggi ho molto più da raccontare e ho una serenità che non ho mai avuto».