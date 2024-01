Harry al posto di Re Carlo? La profezia di Nostradamus fa tremare il trono: «Senza il segno del re»

Gli appassionati delle profezie di Nostradamus sono in fibrillazione poiché il 2024 sembra destinato a portare venti di cambiamento, anche per la monarchia britannica. Secondo l'astrologo e medico francese del XVI secolo Michel de Nostredame, un'ombra si proietta sul trono, al punto da suggerire che il destino del regno d’Inghilterra potrebbe essere sconvolto per sempre.





La profezia sul destino di Re Carlo

In particolare, una quartina enigmatica prevede l'usurpazione del regno da parte di uno "senza il segno del re". È a questo punto che ci sorge spontanea una domanda: farà forse riferimento al fatto che il principe Harry possa prendere il posto di suo padre, il re Carlo III? Non ci resta che andare ad esplorare più a fondo questa intrigante profezia e il suo potenziale impatto sulla monarchia britannica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 10:31

