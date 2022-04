Gwyneth Paltrow, crociera detox nel Mediterraneo: il prezzo del viaggio con l'attrice

Mare, sole e protafoglio gonfio. Sono questi i tre ingradienti necessari per prendere parte al programma di remise en forme di Gwyneth Paltrow, che in questi giorni ha lanciato un nuovo progetto collaterale al suo brand Goop: la crociera Goop at Sea.

Gwyneth Paltrow lancia una crociera detox nel Mediterraneo

Dopo il suo viaggio inaugurale intorno ai Caraibi lo scorso anno, l'attrice è pronta a salpare per le acque cristalline del Mediterraneo, lungo le coste francesi e italiane con tappa in Provenza, Toscana, Sicilia e Roma. «Ospiteremo esclusivi workshop guidati da goop durante una crociera di 9 giorni» spiega sui social l'imprenditrice ai suoi 7,5 milioni di follower. Obiettivo? Curare il corpo e la mente con «programmi e prodotti esclusivi per il benessere olistico» per rendere la crociera «ancora più ristoratrice».

La missione partirà a settembre da Barcellona e avrà un costo di 5mila dollari a testa (circa 4600 euro), ma cosa aspettarsi dall'imprenditrice del brand che vende dildo in oro 24 carati e integratori alimentari che stimolano il desiderio sessuale? Alla base del suo programma beauty ci sarà l'acqua. «Adoro stare sull'acqua, amo stare vicino all'acqua e adoro stare in acqua» ha detto Gwyneth Paltrow.«Penso che, energeticamente, sia molto purificante essere vicino al mare o al mare».

Cosa prevede la crociera di Gwyneth Paltrow

Per aiutare i devoti di Goop nel loro percorso di guarigione energetica a base d'acqua, il transatlantico avrà un «design innovativo rivolto verso l'esterno che sfrutta infinite viste sull'oceano e panorami mozzafiato». I partecipanti a Goop potranno anche sfruttare di The Retreat, un nuovo spazio di lusso con un ristorante privato e un esclusivo solarium. I partecipanti avranno anche la possibilità di incontrare dal vivo l'attrice. Lo scorso anno si erano dovuti accontentare di un videomessaggio registrato, ma stavolta la guru del benessere sarà presente in carne e ossa per un'intervista dal vivo con un esperto di salute e per rispondere alle domande del pubblico.

Ma non finisce qui perché durante la traversata sarà possibile seguire una serie di sessioni interattive incentrate sul «miglioramento della mente, del corpo e dell'anima». Per l'occasione Goop ha anche creato un frullato detox personalizzato, accompagnato da una selezione di prodotti per la cura della pelle acquistabili a bordo.

La storia del brand Goop di Gwyneth Paltrow

Le crociere Goop sono l'ultima frontiera dell'impero del benessere da 250 milioni di dollari dell'attrice. Quella che nel 2008 era nata come una newsletter di lifestyle e consigli beauty ai tempi in cui viveva a Londra con l'allora marito Chris Martin dei Coldplay si è evoluta prima in un sito web, poi in un sito di e-commerce. Poi è stata la volta di un podcast, di una serie Netflix, di alcuni eventi dal vivo e ora di un ambizioso programma di viaggi. Gwyneth Paltrow ci ha visto giusto: quest'anno il turismo del benessere è un settore stimato attorno agli 816 miliardi di dollari. Per chiudere il cerchio, il prossimo step potrebbe essere il lancio di un Goop Hotel.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Aprile 2022, 21:08

