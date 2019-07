Temptation Island 2019, Giulio Raselli: «Partecipando ho voltato pagina dopo Uomini e donne»

Giovedì 25 Luglio 2019, 22:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver preso parte a “”, dating show di Maria De Filippi dove ha corteggiato Giulia Cavaglia,ha fatto le valigie per raggiungere la Sardegna e, condotto dall’ex gieffino Filippo Bisciglia.Nel villaggio ha attirato l’attenzione della fidanzata Sabrina, che gli ha fatto notare di non vederlo sereno dal punto di vista sentimentale, facendo riferimento al suo passato a “U&D”: “Giulia è un capitolo chiuso – ha fatto sapere in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne - anche se è stato difficile mandare giù il finale. Ho dato tutto e ho creduto di poterla portare a casa con me, ma non è andata. La cosa più importante è che ora sto bene con me stesso, perché quando uno sa di aver dato tutto non può avere rimpianti”.Partecipare non è stato semplice (“Sono partito con la voglia di vivere un'avventura nuova che potesse darmi tanto quanto il percorso fatto in precedenza. Sarò sincero: non è stato facile approdare a una nuova esperienza in così poco tempo, ma sono grato a tutti di avermi dato questa opportunità, perché mi ha dato modo di stare bene”) e comunque non se la sente di giudicare le altre coppie: “Posso assicurarvi che ciascuno di loro aveva delle motivazioni valide per comportarsi come ha fatto. Sono persone come tutti noi, con un passato alle spalle che va rispettato. Ognuno deve sentirsi libero di prendere decisioni di qualsiasi tipo sul proprio futuro. Non dobbiamo mai sentirci vincolati da nulla, ma dare sfogo alla nostra personalità”.