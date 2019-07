Temptation Island 2019, l'autrice Raffaella Mennoia: «Vi svelo i segreti di quest'edizione»

Giovedì 25 Luglio 2019, 18:54

«Sicuramente il cast al centro dei racconti. Temptation è un programma che si nutre di se stesso e i protagonisti scrivono indirettamente le puntate”, l'autrice tvsvela qualchedi, docu reality Mediaset per coppie condotto da Filippo Bisciglia che ha raccolto un grande successo di pubblico.Nessun trucco, sono le copie a decidere il loro percorso: “Abbiamo avuto quasi tutte le coppie con un vissuto importante – ha raccontato in un’intervista al “Magazine di “Uomini e donne” - decine di sfumature, un passato da -raccontare fatto, dì alti e bassi, crisi superate, che hanno deciso di partecipare al programma per mettere alla prova il loro rapporto in maniera unica”.La prima coppia ad averli colpiti è stata quella di Arcangelo e Nunzia: “Lui era un ragazzo con una simpatia travolgente e insieme ci hanno raccontato di una storia d'amore lunga e intensa. Avevano tanto da raccontare, provenivano da una parte dell'Italia che amo particolarmente, quindi cl siamo detti "perché no?”.Temptation Island va verso la fine, ma è in preparazione la versione Vip: “Posso dirvi che in questi giorni stiamo chiudendo il casto lo e Fabio Pastrello, che curiamo la parte autoriale della trasmissione, abbiamo preparato tutta l'edizione Vip. Abbiamo convocato per i provini circa una trentina di coppie. La fase di casting solitamente è più difficile rispetto a quella dell'edizione Nip, perché abbiamo a che fare con persone esposte mediaticamente che fanno maggiore fatica a raccontarsi e alle volte sono più attente a ciò che dicono e a come si esprimo- no. All'interno del villaggio, però, fortunatamente si dimenticano. Sicuramente non prenderei mai nel cast coppie molto note sul web: chi lavora con i social, i cosiddetti influencer, passerebbe il tempo a modulare i propri comportamenti sulla base di ciò che si pensa possa essere ben visto in rete, dimenticandosi della vita reale. Sarebbe fallimentare”.