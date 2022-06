Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli 'prossimi sposi'? Il lancio del bouquet fa sognare i fan FOTO

Una coppia affiata e super innamorata quella di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nonché tra le più amate dal pubblico social. E perché non sognare un matrimonio tra i due? In fondo gli ingredienti dell’amore ci sono tutti, e il destino sembra porgerli la mano, anzi un bouquet. Giulia e Pier hanno partecipato al matrimonio dell’amica Giorgia Venturini e Marco de Santis, a cui erano partecipi numerosi vip tra cui Giacomo Urtis, la giornalista Giorgia Rossi, la modella Sarah Altobello ed Elisabetta Franchi.

Fuori dalla chiesa c’è stato il fatidico lancio del bouquet a cui la Salemi non poteva certo rinunciare. Dietro una simpatica incitazione di Pretelli “Amore lanciati eh? Come Buffon ai tempi d’oro!”, Giulia ha preso l’incoraggiamento di parola proiettandosi dritta al suo obiettivo. Per la terza volta il bouquet è suo, e qualcosa vorrà pur dire… “Eccoli, i prossimi sposi! Era destino” afferma un’amica vicino a loro. Il tutto documentato dalle storie instagram della coppia che ha fatto immediatamente sognare i fan.

“Di nuovo il bouquet, basta qui bisogna organizzare”, “E dai che manca sempre meno”, “Siete pazzeschi, ma quanto vi amate?” , questi solo alcuni dei commenti sotto la foto postata da Giulia in un dolcissimo abbraccio con il suo Pier, a cui dedica romantiche parole “Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on A-Jupiter and Mars In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me”.

La tradizione vuole che chi prende il bouquet sia prossimo al matrimonio. Chissà se i due sono pronti al grande passo, per il momento nessuna proposta per la bella Giulia, sembra che Pretelli voglia attendere il momento giusto. Hanno fatto nascere il loro amore nella Casa più spiata d’Italia nel 2020, e da quel momento non si sono più lasciati, mostrando ai propri followers la loro grande intesa e complicità. Si dividono tra Milano e Roma per poter stare insieme e nelle loro giornate non mancano risate, scherzi e tanto amore. Insomma la loro storia sembra procede a gonfie vele, chissà che il prossimo bouquet che Giulia stringerà tra le mani non sia proprio il suo. Intanto auguriamo alla coppia il meglio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Giugno 2022, 19:47

