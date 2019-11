L'ex velina Giulia Calcaterra scatenata in palestra: ecco come si tiene in forma FOTO

L'ex velina di Striscia la Notiziain perfetta forma e scatenata in palestra con una serie di sportivi e campioni. In occasione dell’apertura del centro McFit ditante le special guest a cui hanno preso parte al “taglio del nastro”. Su tutte, la campionessa italiana di volley che ha chiuso qualche mese fa la sua carriera alzando al cielo la settimana Champions League, e, show girl televisiva e influencer da oltre 700k su instagram.Oltre loro erano presenti anche Tommaso Boni e Edoardo Padovani, giocatori delle Zebre Rugby di Parma, e Filippo Melloni, modello e volto noto della TV. Gli ospiti oltre alle foto di rito si sono allenati e hanno partecipato ai corsi in programma nel centro fitness.