Giorgia Meloni, anno nuovo, taglio nuovo. La premier cambia look e abbraccia di nuovo la sua parucchiera di fiducia

di Luca Uccello

Giorgia Meloni, la quarta donna più potente al mondo secondo Forbes, non si ferma un attimo. Non ha mai tempo per sé. Perché c'è un Paese intero da governare, ci sono gli altri potenti del Mondo da incontrare. Poi c'è sua figlia Ginevra. Per lei c'è poco tempo, pochissimo spazio a cui dedicarsi.

Ma quando c'è, c'è il parrucchiere. Ci sono alcuni ritocchini da fare: la tinta, i colpi di sole, la piega, come mostra il settimanale Chi. Una paparazzata della premier mentre si prende qualche ora per sé, di sabato pomeriggio, quando è lontana da impegni istituzionali, per un nuovo look, un nuovo taglio in vista dell'anno nuovo che sta per arrivare. E si spera possa portarle tante cose belle.

La sua parucchiera di fiducia rimane in zona Eur, vicino a casa, vicino anche a dove abita ora Andrea Giambruno.

Ma anche questa volta, quando esce dal salone, lo stesso che frequenta ora anche la sorella Arianna e la sua segretaria particolare Patrizia Scurti, la nostra premier si lascia andare in un affettuoso abbraccio con la sua hair stilyst di fiducia...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 16:00

