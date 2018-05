Gianluca Vacchi con la nuova fidanzata: «E' la modella venezuelana Sharon Fonseca»

MILANO – L’ereditiero milionarioha deciso, dopo aver conquistato instagram, di diventare deejay per allietare le scatenate notti in discoteca. Il progetto gli è riuscito e quest’estate abbandonerà lainper volare, atteso, nei locali in giro per il mondo.Vista l’assenza Vacchi ha deciso di mettere in affitto la sua residenza estiva, alla ragguardevole cifra di 270 mila euro al mese, optional inclusi: “Il deejay e blogger Gianluca Vacchi, dopo oltre vent’anni, non trascorrerà le vacanze nella sua amata Sardegna perché impegnato a far date in discoteca in tutto il mondo – svela “Chi” - a partire da Ibiza, dove sarà residente. Per questo ha messo in affitto la sua lussuosissima villa, con tanto di personale e auto, alla modica cifra di 270 mila euro al mese!”.