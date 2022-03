Pierpaolo Pretelli torna a parlare di Elisabetta Gregoraci: da amici speciali a 'nemica' di Giulia

Pierpaolo Pretelli torna a parlare di Elisabetta Gregoraci. Sul settimanale Nuovo, il fidanzato di Giulia Salemi ha svelato in che rapporti è oggi con la soubrette calabrese. I due si sono conosciuti durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip e hanno appassionato tutti con la loro amicizia speciale. Amicizia che non è mai andata oltre per volere dell’ex moglie di Flavio Briatore, che ha sempre messo dei paletti nei confronti del 32enne. «Non l’ho più sentita. Non c’è motivo per farlo» ha rivelato Pierpaolo.

Nella Casa più spiata d’Italia non sono poi mancate le tensioni e gli scontri tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, che in un secondo momento si è innamorata di Pierpaolo Pretelli. Dunque, dopo la fine del reality show sia Elisabetta sia Pretelli hanno preferito andare dritti per le loro strade, senza intrecciare di nuovo i rispettivi cammini. E, ora, Pretelli, grazie all’amore della Salemi è praticamente rinato e ha archiviato un momento molto difficile della sua vita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Marzo 2022, 22:15

