Gessica Notaro, l'abito di Filippo Bologni non convince i social: «Sembra un cocchiere, dove ha lasciato il cavallo?»

Gessica Notaro e Filippo Bologni si sono sposati. L'attivista e il fantino sono convolati a nozze proprio oggi 18 settembre e nelle ultime ore le prime immagini della cerimonia hanno creato qualche perplessità.

Se solitamente si critica l'abito della sposa perché troppo scollato o troppo poco, questa volta ad essere preso di mira e l'outfit dello sposo. Scopriamo insieme perché.

Il matrimonio

Il matrimonio da sogno alla Reggia di Venaria ha conquistato proprio tutti.

Ma l'outfit dello sposo non ha convinto. Filippo Bologni ha indossato gli stivali da fantino sotto un pantalone bianco e giacca beige. «Lui sembra un cocchiere… dove l’ha lasciato il cavallo?», ha scritto un utente sui social. E, ancora: «Lui non ha fatto in tempo a vestirsi». Chi ha provato a difendere il campione di equitazione ha spiegato agli utenti «Lui è campione di salto agli ostacoli! Andare a cavallo è il suo lavoro!», ma neanche ciò ha convinto i fan.

La decisione, chiaramente voluta, è senz'altro una scelta di stile, condivisibile o meno, ma che rispecchia la determinazione del campione e la forza che con la sua fidanzata e attività Gessica Notaro ha ottenuto.

