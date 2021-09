Francesco Totti, la vacanza a Disneyland con Ilary e la piccola Isabel è un tormento: la reazione all'Horror Tower è tutta da ridere

La reazione all'Horror Tower di Francesco Totti è tutta da ridere. L'ex pupone, che due giorni fa ha compiuto 45 anni, è in vacanza con la moglie Ilary e la piccola Isabel a Parigi, ma la visita a Disneyland per Francesco è tutt'altro che una passeggiata di salute.

L'ottavo re di Roma si gode una piccola vacanza in compagnia della moglie Ilary Blasi e della figlia Isabel e la storia pubblicata su Instagram sta diventando virale per la sua reazione all'Horror Tower. Sulla pagina ufficiale Instagram di Francesco Totti appare una storia in cui si vede imbracato ai seggiolini della torre verticale assieme alla piccola Isabel e a Ilary, ma al contrario di quanto ci si possa immaginare quello ad avere paura è proprio l'ex capitano giallorosso.

«Ma perché mi devi far sentire male?» Continua a ripetere nelle Instagram Stories di Ilary, in un siparietto che in poche ore è diventato virale.

