Francesca Fioretti ritrova il sorriso, baci in stazione con Aleksandar Kolarov

Francesca Fioretti ha ritrovato il sorriso a fianco di Aleksandar Kolarov. A tre anni dalla tragica e improvvisa scomparsa di Davide Astrori, Francesca Fioretti è stata sorpresa assieme al difensore dell’Inter Aleksandar Kolarov.

FRANCESCA FIORETTI E ALEKSANDAR KOLAROV, UN SALUTO ROMANTICO

Francesca Fioretti è stata fotografata mentre scambia un bacio con Aleksandar Kolarov, terzino neroazzurro nato in Serbia, prima di salire di corsa sul treno. Francesca Fioretti e Alexander Kolarov, come mostrano le immagini pubblicate da “Chi”, prima del romantico bacio hanno trascorso un pomeriggio insieme a Milano: "Erano in macchina insieme – svela il settimanale diretto da Alfonso Signorini - lui l’ha accompagnata alla Stazione Centrale e sono rimasti diverso tempo in macchina. E sono rimasti così tanto insieme che poi lei ha dovuto allungare il passo per non perdere il treno. Evidentemente separarsi è difficile"

Una coppia assolutamente inedita e inaspettata e finalmente un momento felice per Francesca Fioretti che sembra aver ritrovato la serenità col difensore dell’Inter arrivato dalla Roma. Aleksandar Kolarov ha già due figli dal precedente matrimonio, Una e Nikola mentre Francesca è mamma di una bimba, Vittoria, che il prossimo 17 febbraio compirà 5 anni. Vittoria è nata dalla relazione fra Francesca Fioretti e Davide Astori, capitano della Fiorentina, scomparso improvvisamente nella notte del 4 marzo 2018.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Febbraio 2021, 16:26

