Giorgio Tambellini e la lettera a Francesca De André. «Ti amo ancora. Scusa, ti ho tradito e fatto soffrire»

Lunedì 9 Settembre 2019, 20:09

Dopo la fine della love story fra, nata all’interno della mura del reality condotto da Barbara D’Urso, Grande Fratello 2019, torna in scena l’ex della gieffina, Giorgio Tambellini, che attraverso una lettera le ha chiesto scusa e ha fatto sapere di amarla ancora.Durante la permanenza nella Casa lui l’ha tradita, ma solo per via del suo avvicinamento al coinquilino Gennaro: “Mentre eri nella Casa ti ho tradito – ha scritto in una lettera a “DiPiù” - perché ti vedevo interessata a Gennaro ed ero geloso, arrabbiato… Ma con quella ragazza c’è stato solo un bacio”.Ha fatto tanti errori, ma l’ama ancora: “Nonostante i tanti errori che ho fatto, io non ho mai messo in discussione il sentimento che mi lega a te: sì, ti amo ancora Francesca e voglio gridarlo al mondo. Ma come prima cosa voglio chiederti scusa. Scusa se ti ho fatto soffrire, se ti ho tradito, scusa se ti sei sentita umiliata, scusa perché sono stato uno stupido, ma ero confuso, arrabbiato”.L’addio a Gennaro Lillio da parte di Francesca era stato in qualche modo previsto: “Ma che ci fa la mia Francesca con quello là?”. Proprio non riuscivo a vederti con uno come lui, tranquillo, calmo, quasi noioso. Tu, Francesca, hai bisogno del brivido, dell’allegria, della follia”.