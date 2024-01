Flavio Briatore offre un lavoro ad Angelo Bonelli: «Non l'ha mai fatto in vita sua». La risposta del deputato

di Dajana Mrruku

Lo scontro tra Flavio Briatore e Angelo Bonelli va avanti da ieri, 7 gennaio, quando l'imprenditore ha deciso di rispondere alla critica sulle concessioni balneari del Twiga. «Gli offro un lavoro, ma solo perché non hanno mai lavorato, non sanno cosa vuol dire un colloquio di lavoro, non sanno cosa vuol dire fare un training alle persone. Non hanno nessuna idea di cosa voglia dire lavorare», ha detto Flavio Briatore in un'intervista a Libero, dove rincara la dose con «attacca da sempre chi vuol dare lavoro, chi investe, chi produce ricchezza e contribuisce al Pil del Paese. C’è un odio sociale dilagante a sinistra. Il vero problema è che nel nostro Paese ci sono ancora i 5 Stelle, i comunisti, le sinistre che odiano gli imprenditori e cercano in tutti i modi di affossarli».

Ma non è finita così perché l'imprenditore ha condiviso un video su Instagram in cui continua a rispodnere alle critiche mosse da Angelo Bonelli e quest'ultimo ha deciso di rispondere a sua volta.

La replica di Flavio Briatore

Flavio Briatore ha voluto rispondere nuovamente sui social alle critiche di Angelo Bonelli, esponente di Europa Verde che lo ha attaccato sulle concessioni balneari del Twiga. «Se io ho la residenza a Montecarlo, ma le aziende sono in Italia, pagherò le tasse in Italia.

La risposta di Angelo Bonelli

Angelo Bonelli ha risposto a sua volta a Flavio Briatore con un video su Instagram, in cui afferma: «Briatore mi attacca. Per lui è normale pagare 20 mila euro l'anno allo Stato per la spiaggia del Twiga fatturando 10 milioni di euro. Dice che se ha la residenza a Montecarlo non deve fregare niente a nessuno. Ecco i patrioti italiani con residenza all’estero».

La discussione tra il politico di Europa Verde e Flavio Briatore sarà chiusa qui? Non resta che aspettare e vedere se ci saranno ulteriori repliche da parte dell'imprenditore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 12:02

