FORTE DEI MARMI – Torna in scena, ex gieffino e naufrago nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Filippo aveva abbandonato il Grande Fratello “esplodendo” durante un confessionale per via della mancanza di sigarette ma ha dimostrato di saper superare le difficoltà da naufrago in Honduras molto meglio di quanto fatto nella casa di Cinecittà.Tornato alla vita di tuti i giorni Filippo è stato fotografato da “Spy” a Forte dei Marmi durante una tappa del vip Champion. Nardi, sdraiato al sole, è stato avvistato insieme a, ex corteggiatrice di “Uomini e donne” tornata lo scorso anno nella trasmissione di Maria De Filippi come dama del trono over. Insomma, sembra proprio che filippo si sia guadagnato a ragione la sua fama da latin lover, dato che si parla anche di una simpatia per Paola Di Benedetto: “Io latin lover – ha scherzato Filippo con la rivista – E’ una leggenda, sono soltanto un inglese molto espansivo”.