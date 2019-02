Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono insieme da quasi un anno e sono affiatatissimi.sono una coppia ormai consolidata e con tanti progetti. Nell'intervista a Verissimo hanno raccontato di volersi sposare un giorno e nel frattempo negano la presunta gravidanza e festeggiano i primi compleanni insieme. Il campione, infatti, ha compiuto 37 anni accanto alla sua Giorgia. Le foto della festa sono finite suL'ex nuotatore ha organizzato un party esclusivo per brindare con gli amici più cari. Presenti anche le amiche della fidanzata, Elena Barolo e Melissa Satta. Negli studi di Verissimo ha festeggiato con una torta e un messaggio da parte della sua compagna.«Per me il fatto che lei è mamma è qualcosa in più. Per quanto mi riguarda io sono convinto che prima o poi Giorgia me la sposo», ha ammesso Magnini facendo commuovere la fidanzata. «Noi - ha aggiunto Giorgia - abbiamo tanti progetti insieme, che coincidono anche con tanti sogni nostri. Siamo molto attaccati alle famiglie, siamo due persone che finalmente si sono trovate».