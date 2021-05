Federico Rossi e Paola Di Benedetto a "Verissimo": «Depressione e alcol. Grazie a lei uscito da un momento complicato»

Paola Di Benedetto e Federico Rossi ospiti a “Verissimo” di Silvia Toffanin parlano della loro storia d'amore. Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme dopo un periodo di separazione e lei l'ha aiutato a superare un momento difficile: “Ero depresso - ha raccontato Federico - ho iniziato a bere. Quando mi sono trasferito a Milano ho vissuto un periodo complicato e lei mi è stata molto vicino".













Federico Rossi ha affrontato il successo in giovane età e, come ha confessato ospite a “Verissimo” con la fidanzata Paola Di Benedetto, non è stato facile: “Quando mi sono trasferito a Milano – ha raccontato - ho vissuto un periodo complicato e lei mi è stata molto vicino"Ho dovuto affrontare la depressione non riuscivo a dormire per niente, sono diventato scontroso con le persone che mi erano vicine. Poi ho anche iniziato anche a bere".

Paola ha quindi deciso di lasciarlo per provocare una reazione, ma l'ha fatto proprio prima di un suo concerto: “Ormai era un cane che si morde la coda - ha svelato la Di Benedetto - ha raggiunto il successo proprio quando stava sviluppando la sua personalità e mi sono resa conto che non riconoscevo più la persona che avevo accanto".

Federico Rossi, incassato l'addio, ha deciso di cantare in playback: “Ha deciso di comunicarmelo poco prima che salissi sul palco dell'Arena di Verona. Avevo bevuto tantissimo e avevo anche fumato qualcosina, non avevo più voce e ho deciso di cantare in playback”.

Il periodo, grazie alla Di Benedetto, sembra essere stato superato: “Fortunatamente quel periodo è servito, e dall'arrivo della pandemia sono riuscito anche a guardarmi dentro. Stiamo bene insieme e non so quante persone avrebbero fatto per me quello che ha fatto Paola”

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Maggio 2021, 22:34

