Federico Rossi e la crisi con Paola di Benedetto: «Il viaggio a Ibiza e quell'anello di riconciliazione»

Giovedì 17 Ottobre 2019, 18:48

Dopo un periodo di crisi estiva, del popolare duo musicale Benji e Fede, e l’ex naufraga dell’isola dei Famosi ed ex fidanzata (lampo) di Francesco Montesono tornati insieme. Il cantante, pronto tra l’altro all’uscita del nuovo album “Good Vibes”, spiega come è riuscito a riconquistare il suo amore.La reazione è iniziata un anno e mezzo fa quando Federico, dopo averle mandato un messaggio, ha aspettato pazientemente un suo cenno di risposta: “Avevo scritto a Paola nella primavera del 2018 – ha spiegato in un’intervista a “Grazia” - lei mi ha risposto due mesi dopo ed è iniziato tutto”.Con l’estate la crisi, ma Federico non si è perso d’animo e ha raggiunto Paola, in quel momento in vacanza otto al sole di Ibiza: “Per convincerla a ricominciare sono volato da lei a Ibiza. Le ho portato una lettera e un anello di riconciliazione a forma di fiore”.Ama di Paola la sua solarità (“Paola trova sempre il lato positivo delle cose, è sorridente, rispettosa e fedele con le persone care. Mi dà forza anche nei momenti in cui tendo ad abbattermi”,”), ma è troppo presto per parlare di metter su famiglia: “A 25 anni vedo tutto questo ancora lontano. Anche se non è questione di età, ma di responsabilità”.