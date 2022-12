Federica Pellegini, lato B in primo piano nel video della luna di miele alle Maldive: «Mio marito ha delle preferenze...»

Federica Pellegrini e il suo allenatore, nonchè marito, Matteo Giunta sono finalmente partiti per la tanto attesa vacanza post matrimonio. La coppia ha scelto come meta per la loro tanto attesa luna di miele le acque cristalline e il cielo limpido delle Maldive: tra sole, mare e immersioni subacque Federica e Matteo stanno soggiornando in un hotel di lusso, uno degli hotel più esclusivi al mondo, immerso nell'Oceano Indiano.

Federica Pellegrini, «Finalmente in luna di miele» con Matteo Giunta: ecco la meta paradisiaca

Il video sui social

Le location sono mozzafiato, ma Matteo Giunta ha solo un obiettivo e non si stanca mai di fissarlo, ossia, la sua compagna di vita Federica Pellegrini. «La Natura ti sorprende sempre», ha scritto la Pellegrini a corredo del video in cui mostra la nuotata tra le meravigliose acque dell'Oceano, con i pesci e le tartarughine.

Poi, Federica non può fare a meno di evidenziare il primo piano del filmato ripreso dal marito Matteo, ossia il suo lato B: «Scusate il mio lato B in primo piano, ma mio marito ha delle evidenti preferenze», ha scritto ironicamente la campionessa aggiungendo un emoji della pesca lasciando così un chiaro suggerimento.

Il matrimonio

Il 27 agosto la regina dello stile libero e il suo allenatore si sono detti "sì" nella splendida cornice della chiesa di San Zaccaria, a pochi passi da Piazza San Marco a Venezia. La diva del nuoto si è sposata in un abito bianco da sogno, con il suo ex preparatore Matteo Giunta. Gli invitati, tra cui moltissimi vip, sono 160 in un'incantevole cornice tra fiori, onde e ovazioni. E' stato definito da molti "il matrimonio dell'anno", soprattutto dagli appassionati di gossip, i quali da consuetudine hanno cercato sul web ogni dettaglio: menu, abiti, ospiti, locations.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Dicembre 2022, 16:04

