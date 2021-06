Fabrizio Corona sconvolto per la morte di Michele Merlo, ex di Amici e X Factor. Nelle sue stories di Instagram l'ex re dei paparazzi ha postato il suo dolore per la morte, avvenuta nella tarda serata di ieri, del cantante Michele Merlo, 28 anni, già concorrente di X Factor e di Amici. Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante e sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

CORONA RICORDA MICHELE MERLO

Fabrizio Corona ha prima postato una stories con la foto del cantante e una frase eloquente: «La vita un senso non ce l'ha...» seguita da un cuore. Poco dopo Corona ha voluto aggiungere su Instagram una foto che riprende un vecchio post del 2019 dello stesso Michele Merlo in cui l'ex di Amici ricordava ai suoi fans di non mollare mai e crederci sempre. «Ma lui un senso l'aveva già trovato» sottolinea Fabrizio Corona. Un post che riletto oggi, a poche ore dalla morte, suona quasi come un tragico testamento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA