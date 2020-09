Fabrizio Corona a Live: «Nina Moric non sta bene, la nostra porta è sempre aperta»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 00:30

Ospite in collegamento a Live non è la D’Urso l’ex re dei paparazzi, che torna in tv dopo circa un anno e mezzo, è pronto a rispondere agli ospiti presenti in studio.Fabrizio Corona è agli arresti domiciliari, è stato scarcerato 10 mesi fa ma deve scontare ancora due anni. Ospite a Live non è la D'Urso Fabrizio Corona, in collegamento da casa sua, è apparso particolarmente pacato.Tra i vari argomenti toccati con gli ospiti in studio, anche il rapporto con il figlio Carlos Maria, che ha raggiunto la maggiore età e la sua ex moglie Nina Moric.Dopo un riavvicinamento la famiglia Moric - Corona si è nuovamente "disintegrata".Qualche settimana fa Nina Moric ha accusato Fabrizio Corona di sfruttare il figlio Carlos per fini economici, definendolo una "macchina da soldi".In una lettera su Instagram la Moric ha scritto che non riesce più a vedere il figlio, ma Fabrizio Corona è pronto a rispondere: «Carlos è maggiorenne e ha deciso di vivere con il padre, Nina ci manca molto, la nostra porta è sempre aperta, non entro in polemiche perché al momento non è capace di dare giudizi seri.ha passato cose bruttissime, le vogliamo bene».