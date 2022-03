Enrico Brignano, a Verissimo la paura per la guerra in Ucraina: «Devo far ridere, ma è molto difficile»

Enrico Brignano, ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, esordisce parlando della guerra in Ucraina: «Come sto? Sono molto preoccupato». E sottolinea: «Col mio show devo far ridere, ma non è facile portare la gente via da questa situazione».

Lo showman sta per debuttare nello spettacolo "Un'ora sola vi vorrei" il 14 marzo, ma dedica molto tempo alla sua famiglia, che di recente si è allargata con il secondogenito. «Quando torno a casa sono felice, sono la mia ragione di vita. Mi migliorano come uomo, cerco di migliorare per loro, perchè si dica che il loro papà è una buona persona» aggiunge Brignano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Marzo 2022, 18:47

