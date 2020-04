Elisabetta Canalis, la foto hot in bianco e nero fa impazzire Instagram: «Le colline della California...»

Anche Elisabetta Canalis, di stanza in America dal suo fidanzamento con George Clooney, dove ha trovato l’amore col marito Brian Perri, da cui ha avuto la figlia Skyler Eva, sta trascorrendo il periodo emergenza coronavirus in famiglia.

L’ex velina è da sempre molto attiva sui social, anzi è stata una delle prime vip a capire la potenzialità di Instagram, quando ancora il mondo social era dominato da Facebook. Sulla rete Elisabetta ha molti ammiratori, con cui si tiene in contatto e che volte delizia con post leggermente hot, come in questo caso.



Stavolta la Canalis infatti ha postato una foto che la vede con la camicetta un po’ sbottonata senza lingerie sotto, seguita dalla didascalia giapponese: “黒と白” (bianco e nero). A parte il lato artistico, lo scatto è stato subito un boom di like e i commenti hanno riguardato soprattutto il lato “estetico” della foto. Sotto l’occhio dei follower naturalmente il seno di Elisabetta che non ha mancato di colpire: “Non sapevo – scrive un fan - fossero tanto belle le colline della California 😍 sei una dea 💦💦💦💦”.



Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA