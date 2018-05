Elisa Isoardi, dedica d'amore a Matteo Salvini. La polemica dei fan: «Vi sembra il momento?»

di Silvia Natella

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi ad Ischia: coccole e baci prima dei fiori d'arancio?

#ioete #ioetecomenellefavole❤️ Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: Mag 31, 2018 at 6:12 PDT

Nel bel mezzo della crisi istituzionale e politica, sembra voler far sentire la sua vicinanza al compagno. Suha pubblicato una vera e propria dedica d'amore traendo spunto da una delle più celebri canzoni di«Io e te come nelle favole», e un cuore: è questo il post comparso sulla sua pagina social. I due potrebbero essere un po' distanti, forse a causa degli impegni di lui, e la conduttrice palesa così la sua solitudine e i suoi sentimenti: «È da quando muoio dalla voglia di rivederti che penso che qui c’è di mezzo l’amore».Le parole della Isoardi, tuttavia, non hanno suscitato solo tenerezza. In un momento per il Paese così delicato sono sembrate ai più fuori luogo. I fan si sono letteralmente scatenati sui social facendo trasparire un certo disagio: «Ma di sembra il momento» oppure «Smettila».Laha fatto parlare di sé in più occasioni. Complici i social, la Isoardi ha fatto storcere il naso a molte donne quando ha pubblicato un post in cui manifestava la sua volontà di restare nell'ombra e di assistere ai successi del suo compagno.