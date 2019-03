Eleonora Abbagnato, étoile verso l'addio: «La danza un terzo figlio. Fa parte della mia vita e ci sarà per sempre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“In un balletto la donna deve essere molto forte, altrimenti non riesce a resistere per un’intera carriera”,, 40 anni e primaitaliana dell’Opéra di Parigi, sottolinea la difficoltà del mondo della danza: “Il nostro è un ambiente molto competitivo. Devi essere la più brava, quella che merita il titolo di étoile, quella che i coreografi scelgono. È normale, è una gara che devi vincere per realizzare il tuo sogno”.Tutto deve partire dalla passione, che non può essere trasmessa. “L’amore per la danza deve venire dalla bambina, non dalla mamma o dalle amiche – ha spiegato in un’intervista a “Oggi” - È un ambiente difficile, duro, e devi imparare a difenderti. Se lo fai solo perché lo dice la mamma, abbandonerai presto”.Dopo una vita dedicata al ballo, a breve abbandonerà le scene: “Con la passione, se ami davvero quello che fai, non ti pesa mai il sacrificio. È come l’amore enorme delle madri per i figli: ti dà sempre la forza per andare avanti e non è mai stancante. Ecco, in un certo senso la danza per me è come un terzo figlio. Fa parte della mia vita e ci sarà per sempre”.