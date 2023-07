Elena Santarelli in vacanza, l'outfit è total white. Un fan: «Non sei Wonder Woman», e lei risponde così

di Redazione Web

Passano gli anni ma Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono sempre più innamorati che mai. Per la coppia sono iniziate le vacanze estive a Forte dei Marmi, provincia di Lucca in Toscana. Tra passeggiate in bicicletta serali e colazione con bomboloni alla crema, la soubrette di Latina, nelle ultime ore, ha condiviso sul suo profilo Instagram un video dove mostra ai suoi fan il suo vestito total white. Una giravolta e via: tantissimi commenti e like dei suoi fan al video ma... non solo.

Elena Santarelli nel video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram mostra ai suoi fan l'outfit indossato per la serata. «Puoi provare fino a domani ma non diventi Wonder Woman», ha scritto un utente.

La showgirl e modella, due figli e un matrimonio che dura dal 2014 con l'ex calciatore Bernardo Corradi, continua a mostrare, giorno dopo giorno sui social l'amore e la stima che prova per il marito. In che modo? Non solo attraverso la pubblicazione di foto e video del marito ma anche in merito a questo tipo di risposta alle "frecciatine" degli hater.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 16:03

