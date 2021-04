Domenica Live, Akash Kumar: «Un intervento per cambiare il colore dei occhi?». Ecco la sua risposta

«L’occhio chiaro si vede, con photoshop è stato scurito». A Domenica Live, Akash Kumar si alza in piedi, chiede lo zoom di una sua fotografia con gli occhi neri, per rispondere a chi lo accusa di aver fatto un intervento in Marocco per cambiare il colore dei suoi occhi. A sostegno della sua tesi, porta anche il passaporto, per dimostrare di non essere mai stato in Marocco.

Barbara D’Urso mostra una foto portata da Akash, in cui lo si vede piccolo. Alla redazione della trasmissione, però sono arrivate dichiarazioni di persone che dicono di essere creciute con lui e di ricordarlo con gli occhi neri.

Akash Kumar replica: «Invidia».

E, stanco di polemiche e attacchi, dice alla conduttrice: «Sono qui solo per te». Poi, chiede di parlare con Alex Belli, che è in collegamento video e lo attacca: «Complimenti per il look, sembri sempre un tronista. Tu hai detto che se ho fatto un intervento, lo devo dire. Tu mi fai scatti da quattro anni, sai che sono veri».

Alex Belli replica: «Non ci siamo sentiti al telefono fino all’altro giorno? Cosa ti ho detto? Ridi, scherza, ironizza. Anche io ci sono passato».

Dalla polemica sul colore degli occhi si passa agli attacchi di panico dei quali Akash, raccontandosi mentre era all’Isola dei Famosi, ha confessato di aver sofferto. «Soffrivo di depressione, attacchi di panico, ero solo, pesavo 72 chili. Ho superato in silenzio».

Barbara D’Urso chiede dettagli sugli attacchi di panico.

E Akash risponde: «Praticamente, sto in casa, sento l’ansia che sale e devo uscire, non pensarci, fare meditazione. Prima dell'Isola dei Famosi, ho preso tre antidepressivi».

Si parla anche della sua dislessia. «Quando leggo vedo le parole al contrario. Anche il modo di scrivere e parlare devo migliorare».

E l’esperienza all’Isola dei Famosi? «Dall’Isola sono andato via perché c’erano delle strategie, con me non funzionano. Tutta questa pressione da quando sono uscito. Ho detto “li ho asfaltati”, non intendevo il programma, c’era Akash contro una persona, non dico il nome, quello intendevo».

Barbara D'Urso rimanda alla prossima settimana per nuove "prove" sui suoi occhi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Aprile 2021, 18:32

