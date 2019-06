Diletta Leotta, rose rosse (e invito a cena) da un ammiratore segreto: «Si è firmato M.B.»

Martedì 25 Giugno 2019, 17:50

è tornata single (dopo la fine della storia con) e gli ammiratori certo non le mancano: d’altronde la giornalista di, bionda e occhi verdi, è uno dei volti più sexy del panorama del jet set nostrano. Tra i suoi fan, anche un ammiratore segreto, che le ha mandato un mazzo di rose rosse e un biglietto: Lo troveresti troppo audace se ti invitassi a cena?Il video della consegna delle rose, con tanto di biglietto, lo ha postato lei stessa sul suo profilo Instagram. E il biglietto era firmato con delle iniziali: M.B. Chi sarà dunque l’ammiratore segreto? Per qualcuno potrebbe essere Mario Balotelli, per altri Marco Borriello, per restare in tema calcistico dato che Diletta, già volto di punta di Sky Sport, è un nome celebre tra le giornaliste che si occupano di calcio.Da ciò che Diletta afferma nel video, non è la prima volta che riceve dei fiori da questo fantomatico M.B. Nessuna prova, ovviamente, che si tratti di uno tra Balotelli e Borriello, entrambi calciatori, entrambi “playboy” ed entrambi single. Che sia davvero uno di loro? O magari qualcun altro con le stesse iniziali, che però col calcio non c’entra nulla, o nella peggiore delle ipotesi qualcuno che è già impegnato e quindi non può esporsi? Chi vivrà vedrà…