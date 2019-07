Diletta Leotta sfoggia un generoso décolleté su Instragram e i fan vanno in tilt

Sabato 20 Luglio 2019, 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

fa impazzire i propri fan con una nuova foto su Instagram che fa il pieno di "cuoricini" sul social network più in voga del momento. La bella conduttrice di DAZN, appena tornata single dopo la fine della sua storia con l'ex dirigente di Sky MAtteo Mammì, è tornata a far parlare di sé per il presunto flirt con il pugile Daniele Scardina.La foto che mostra il generoso décolleté della bella sicialiana è stato molto apprezzato dai suo fan su Instragm che hanno mostrato il loro entusiamo nei commenti, spesso coloriti, sul popolare social network.