David Beckham a torso nudo, il video di Victoria: «L'elettricista è tornato». Fan scatenati: «Vieni a farlo a casa mia»

di Redazione web

I Ferragnez sono nel pieno della loro crisi mentre c'è un altra coppia, amata dai fan, che sembra rivivere una seconda età dell'amore. Stiamo parlando dei Beckham: Victoria e David hanno condiviso un loro momento intimo mentre sono alle prese con le faccende di casa. L'ex spice girl ha condiviso un video con protagonista il marito: «L'elettricista è tornato».



Su Instagram Victoria ha postato un contenuto in cui l'ex calciatore è a torso nudo mentre ripara un elettrodomestico della casa. David indossa un paio di pantaloni di jeans larghi: è a torso nudo e i suoi tatuaggi sono in bella mostra. I fan più attenti avranno sentito Victoria esclamare: «Sta bene» subito prima di zoomare sul didietro di suo marito.



«Abbiamo la luce», dice David, 48 anni, e Victoria, 49 anni, risponde rapidamente: «Oh mio Dio, sei così smart. Hai riparato la luce!», riporta People. «L'elettricista è tornato!!! Buon venerdì, non c'è di che», ha scritto, scherzando nella didascalia di Instagram.





Fan scatenati

Molti fan e follower hanno ringraziato Victoria per questo video di David Beckham. «Victoria sta dando alle persone quello che vogliono e lo stesso vale per me », ha scritto un utente di Instagram.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Marzo 2024, 17:15

