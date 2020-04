Daniele Scardina compie 28 anni, festa in quarantena assieme alla fidanzata Diletta Leotta

Il puglie Daniele Scardina festeggia il suo compleanno, 28 anni assieme alla sua fidanzata Diletta Leotta. I due hanno reso ormai pubblica la loro relazione e stanno trascorrendo la quarantena per l’emergenza coronavirus insieme.

Dal suo account Instagram diletta ha postato una foto di loro due abbracciati con davanti una torta con candeline, seguita dalla didascalia: “Happy birthday”. La condivisione naturalmente ha conquistato molti like e numerosi commenti dei follower, anche spiritosi come: “Ed ecco a voi l'uomo più invidiato d'Italia”.



La relazione fra i due va avanti da tempo, ma solo ultimamente sono usciti alla luce del sole. Scardina, di solito molto riservato sulla questione, riguardo alla loro relazione ha dichiarato: “E’ stata una storia importante – ha raccontato - Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo. Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”.



