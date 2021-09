Clizia Incorvaia incinta, la foto in famiglia con Eleonora Giorgi e la mamma : «Ne vedrai delle belle!»

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia aspettano un figlio. I due si sono conosciuti durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip e tra febbraio e marzo diventeranno genitori del loro primogenito. Intanto Clizia Incorvaia posa sul social assieme alle future nonne, Eleonora Giorgi e la madre, Corinna Recca.

Clizia Incorvaia, la foto in famiglia con Eleonora Giorgi e la mamma

Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, e Clizia Incorvaia si sono conosciuti e innamorati sotto le telecamere del Grande Fratello Vip. Finito il reality in pochi credevano nel proseguo della relazione, ma la coppia ha stupito tutti e ha annunciato l’arrivo del primo figlio: «Tra fine febbraio e inizio di marzo partorirò – ha raccontato Clizia in un’intervista a “Oggi” - Ora sto bene, ma all’inizio è stata dura. Ero debole, stavo sempre a letto e quando mi alzavo, avvertivo nausee, mal di testa, un senso di spossatezza, quasi di vertigini. Paolo è stato stupendo, un complice perfetto, sempre accanto a me. Ora sto meglio, ho ripreso energia. L’8 febbraio festeggeremo il nostro secondo anniversario e poco dopo diventeremo genitori. Desideravamo da tempo un figlio, a dire il vero è stato uno dei primi argomenti che abbiamo affrontato, ancor prima che ci mettessimo insieme».

Intanto la futura mamma Clizia Incorvaia ha posato sul social assieme alla suocera Eleonora Giorgi e la madre, Corinna Recca, detta Cocò, arrivata a Roma per seguire la gravidanza della figlia. Lei sorride e le due toccano il suo pancino: «Poi arrivano le nonne nonna Cocó e nonna Ele – ha scritto l’ex gieffina nella didascalia del post - Sei molto fortunato/a ne vedrai delle belle!!».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 21:39

