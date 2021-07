Charlene di Monaco operata alla testa, le prime foto dopo l'intervento: capelli corti e sguardo malinconico

Charlene di Monaco, la principessa moglie di Alberto di Monaco, torna a mostrarsi sui social dopo l'intervento alla testa che ha subito a fine giugno in Sudafrica. Nel suo paese d'origine sta passando anche la convalescenza, lontana dai figli e dal marito.

Charlene di Monaco si è mostrata con i capelli tagliati molto corti e abiti sportivi: un jeans, stivali, maglione. Mamma di due bambini, parla con i suoi figli in videochiamata: «Passo un po' di tempo con Jacqui e Bella mentre faccio coperte per l'asilo della porta accanto. Fatemi un in bocca al lupo», scrive postando le foto in cui lo sguardo rivolto al telefono è nostalgico e malinconico.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Luglio 2021, 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA