Charlene è finalmente a casa, il dettaglio che non sfugge: perché proprio ora, sospetti sulla data

LOLNEWS.IT - La principessa Charlene è finalmente a casa dopo mesi di assenza e tanti misteri: il 12 marzo la notizia ufficiale. Nella nota di Palazzo Grimaldi si apprende che la 44enne continuerà la propria “convalescenza nel Principato con il marito e i figli al suo fianco”. No, quindi, ad una residenza da dividere solo con i suoi figli: spazzate via, ancora una volta, le voci sul divorzio da Alberto. Dopo dichiarazioni contraddittorie da parte di Alberto, la Principessa ha stupito i sudditi e tutto il mondo, ma c’è il sospetto che il suo rientro faccia parte di una più grande operazione mediatica: il 15 marzo è il compleanno di Alberto, cosa potrebbe succedere (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

