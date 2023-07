La principessa Carolina di Monaco a Filicudi inseparabile dai suoi cagnolini: la vacanza in Sicilia sul Pacha III

di Redazione web

Fine settimana a Filicudi per Carolina di Monaco avvistata già venerdì sull'isola in Sicilia, in compagnia dei suoi cagnolini. La principessa è sbarcata con il dinghy Pacha III, il famoso panfilo anni Trenta. E dopo un aperitivo in piazzetta di Pecorini sull'isola, la ripartenza a ovest. Ecco dove sono diretti.

Carolina di Monaco Barbiecore, tailleur rosa e ampio cappello: la principessa incanta il web

Charlene e Carolina di Monaco, qualcosa non torna dopo il Ballo della Rosa: i rumors più insistenti

Paparazzati in Sicilia

Carolina di Monaco ha già lasciato l'isola e secondo Vesselfinder sarebbe diretta con Pacha III in direzione ovest, probabilmente verso la Sardegna. Sull'isola, qualche giorno fa, c'era anche il miliardario Jeff Bezoz e ieri sera, al porto, è arrivato il cantante Cesare Cremonini.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Luglio 2023, 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA