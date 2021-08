Alberto di Monaco, crisi con la principessa Charlene? «Il matrimonio è in una fase molto difficile»

Aria di crisi tra Alberto di Monaco e Charlene Wittstock? A sollevare il gossip è Christa Mayrhofer-Dukor, la cugina di Grace Kelly, madre defunta del Principe Alberto, che ha rilasciato dichiarazioni scottanti su Charlene.

In una intervista al settimanale Oggi, nel numero del 19 agosto, la donna ha dichiarato di aver ascoltato in persona le confidenze del Principe Alberto che, tramite una telefonata, le avrebbe raccontato dei problemi coniugali della moglie, madre dei suoi due figli gemelli Jacques e Gabriella, che oggi hanno quasi sette anni.

«Il matrimonio - si legge - è in una fase molto, ma molto difficile. Con Charlène sono in una fase di allontanamento, non soltanto fisico. Se ripenso al tono di voce che aveva Alberto, credo che arriveranno presto al divorzio. Quei due si sono allontanati nella vita quotidiana, lei va per la sua strada, lui ha scelto la sua».

La coppia non si mostra insieme da mesi e l’ex nuotatrice si trova da tempo in Sudafrica dove, almeno ufficialmente, starebbe cercando di risolvere alcuni gravi problemi di salute. In realtà, però, sembra che Charlene sia letteralmente fuggita dal marito e dal Principato di Monaco. In questo "soggiorno forzato" in Sudafrica della principessa, il Principe Alberto e i figli gemelli sono andati a trovarla soltanto una volta, ma lo stesso principe ha precisato che volerà presto dalla moglie per starle accanto durante la convalescenza. Totale silenzio e massimo riserbo sulla questione da parte della principessa.

Per i sudditi del Principato di Monaco sarebbe l’ennesimo matrimonio Grimaldi che va in frantumi. Difatti, anche le sorelle di Alberto – Carolina e Stephanie – hanno dei divorzi alle spalle. Il matrimonio di Carolina con Philippe Junot è durato a malapena due anni, dal 1978 al 1980, mentre la separazione tra Stephanie e Daniel Ducruet è avvenuta dopo un solo anno da marito e moglie per via di un tradimento del cantante francese.

