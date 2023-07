Carlotta Ferlito: «Stanotte mi è tornato il ciclo dopo più di un anno». Il post sui disturbi alimentari commuove i fan

di Redazione Web

Una filosofia, quella del sapersi concedere il tempo di amarsi, dove la conoscenza del sé e la possibilità di mettersi al centro delle proprie attenzioni diventa una priorità indiscussa. Tuttavia, quando si inizia ad avere un disturbo del comportamento alimentare, il problema prende una piega ancora più netta e profonda quando, queste abitudini non rappresentano più solo una criticità sociale e psicologica, ma si riflettono sulla salute fisica. Lo sa bene Carlotta Ferlito, ex ginnasta che ha rappresentato l'Italia alle Olimpiadi di Londra 2012 e di Rio 2016, che ha raccontato di aver sofferto di disturbi dell'alimentazione. L'ex ginnasta, nelle ultime ore, ha raccontato sul suo profilo Instagram un evento molto importante che segna un nuovo capitolo della sua vita. Andiamo a vedere cosa ha scritto l'ex ginnasta nel dettaglio.

«Solitamente sono un libro aperto ma questa non la sapete - ha scritto Carlotta Ferlito a corredo della foto pubblicata sul suo profilo Instagram -. Sono in amenorrea da più di un anno (per chi non lo sapesse, l’amenorrea è l’assenza del ciclo mestruale nelle donne). Non vi ho mai nascosto di aver sofferto di disturbi dell’alimentazione, e tuttora ogni giorno è una piccola sfida. Quest’anno però è stato molto, molto difficile: mille visite, praticamente nessuna diagnosi se non “sei dimagrita troppo” oppure “ti devi rilassare perché lo stress non aiuta”, che detto in un momento in cui fattori esterni che non posso controllare mi creano molto stress, vale tanto quanto un “se hai l’ansia respira che ti passa”. Nonostante al momento un figlio non sia in prospettiva, sentirsi dire che qualora avessi voluto, non avrei potuto concepire bambini in queste condizioni, era sempre un colpo al cuore.

Il nostro corpo è una macchina perfetta che nel momento in cui qualcosa non va cerca di dircelo in tutti i modi, e questo era il mio corpo che mi suggeriva di rallentare e di lasciare andare la smania di essere perfetta e performante in ogni campo della mia vita.

«Stanotte mi è tornato il ciclo»

«Ebbene stanotte mi è tornato il ciclo - ha sottolineato Carlotta Ferlito . Complice la spensieratezza della vacanza, l’aiuto psicologico e qualche kg in più sono tornata in me!! Non sono mai stata così felice di s4nguinare, credetemi.

Mi sento di condividere questi fatti così personali perché avrei tanto voluto leggere anche io parole di conforto quando stavo male: prendetevi cura del vostro corpo, della vostra testa e soprattutto lasciate andare la convinzione che per vivere bene bisogna avere successo in tutto ciò che si fa».

Poi, l'ex ginnasta ha concluso: «L’imperfezione è umana, è bellezza e soprattutto la vita è talmente breve che scartavetrarsi la testa per il kg in più o per il voto non perfetto o per le delusioni amorose: non ne vale la pena.

