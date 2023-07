Blind, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi sposa la sua Greta ma nessun collega di reality ha accettato l'invitato al matrimonio

di Redazione web

Blind è stato uno dei concorrenti della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi. All'interno del reality show, svoltosi come sempre in Honduras, spesso parlava di quanto gli mancasse la sua fidanzata Greta che, proprio nelle scorse ore, ha sposato. Tra gli invitati al matrimonio, però, non è risultato esserci nessun volto noto e nemmeno nessun ex naufrago che aveva partecipato al reality con lui. Ecco perché.

Isola dei famosi, cosa stanno facendo Blind e Alessandro dopo l'uscita dal reality?

Isola 2022, Greta fa una sorpresa d'amore per Blind. Il rapper in lacrime: «Mi manca il respiro»

Il matrimonio di Blind

Il rapper Blind e la sua fidanzata storica, Greta Tigani, si sono sposati nella Tenuta Montenero a Perugia. I due giovani si sono giurati amore eterno davanti ad amici e parenti che, tutti commossi, hanno applaudito allo scambio degli anelli. Ciò che è risultato un po' strano ai follower dell'artista, è che al matrimonio non c'era nemmeno uno dei naufraghi che ha condiviso con lui l'esperienza in Honduras. Deianira Marzano, esperta di gossip, fa sapere sul proprio profilo Instagram che in molti hanno declinato l'invito dei due novelli sposi. Edoardo Tavassi, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e i coniugi Russo erano stati invitati e nessuno di loro si è presentato in Umbria, preferendo, invece, trascorrere la giornata in un altro modo.

L'amore tra Blind e Greta

Blind, durante la sua permanenza all'Isola dei Famosi, ha sempre parlato di Greta come colei che gli è sempre stata vicino anche nei momenti più difficili della sua vita, ad esempio, i problemi con le dipendenze.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA