Bianca Guaccero. la frecciatina in pubblico alimenta il gossip: «Sei geloso?»

Possibile ritorno di fiamma tra Bianca Guaccero e Nicola Ventola. Secondo quanto riporta Dagospia, l'attuale conduttrice di Detto Fatto sarebbe sempre più vicina al calciatore. Nessuna conferma o smentita dai diretti interessati, ma uno scambio di battute ha fatto insospettire e alimentato il gossip.

Bianca Guaccero, le battutine che alimentano il gossip

«Ora a dar ancora più fuoco alle fiamme è uno scambio di battute tra i due - riprende il sito diretto da Roberto D'Agostino -. La Guaccero ha postato su Instagram una foto della figlia Alice con la scritta: "L’amore della mia vita". Nella foto c’è anche un signore e Ventola ha commentato: "Ma chi è il signore lì di fronte?" La conduttrice divertita ha risposto: "Geloso?"».

Lo scambio in pubblico davanti ai followers sui social ha inevitabilmente alimentato il gossip e fatto pensare a un ritorno di fiamma. La frecciatina sulla gelosia della conduttric, abituata a stuzzicare Ventola, era alquanto sospetta. I due si sono amati dal 1996 al 2001. In passato la conduttrice di Detto Fatto ha ammesso: «Siamo grandi amici e ci vogliamo bene da tanto tempo. È una persona che è stata importante per me in passato e spero lo rimanga per sempre».

Martedì 10 Agosto 2021

