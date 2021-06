Arisa sexy in piscina, il costume è "trasparente": «Foto in stile balenottera spiaggiata»

Arisa continua a stupire i suoi follower su Instagram con nuove foto dall'alto tasso di sensualità. La cantante stavolta si mostra a bordo piscina, indossando un costume bianco che lascia pochissimo spazio all'immaginazione. «Buongiorno, un fine settimana pieno di cose belle - scrive Arisa nella didascalia del post - stasera non perdetevi la partita, sosteniamo con vigore i nostri guerrieri azzurri intonando "Coro Azzurro"».

Con la sua ormai proverbiale autoironia, Arisa commenta: «Foto in stile “balenotta spiaggiata”». Non sembrano però dello stesso avviso i fan, letteralmente in delirio per gli scatti postati dalla cantante sui social. «È trasparente!» scrivono in tanti nei commenti, esaltando l'aderentissimo costume indossato dall'artista di origini lucane. E poi un tripudio di cuori e complimenti, per un'Arisa ormai sempre più a suo agio nelle sue nuove vesti di sex symbol.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Giugno 2021, 20:12

