Antonella Fiordelisi, frecciatina agli ex: «Non mi sembra che io sia stata fidanzata con personaggi pubblici»

di Redazione web

Antonella Fiordelisi ha lanciato una frecciatina involontaria (o forse no) ai suoi ex fidanzati. L'ex concorrente del Gf Vip, infatti, rispondendo ad una domanda da parte dei suoi fan sui social si è lasciata andare ad un commento che ha tutta l'aria di sottolineare quanto "poco famosi" siano i suoi ex e che forse, anche un po' per merito suo, hanno raggiunto una qualche fama.

Ma vediamo insieme cosa ha detto.

La risposta sugli ex

«Ti fidanzeresti mai con uno che non sia un influencer o che non sia un personaggio famoso». Questa è la domanda che un fan ha posto all'influencer. Con un sorrisino sulle labbra e senza mezzi termini l'ex gieffina ha risposto: «Non mi sembra che io sia stata fidanzata con tutti questi personaggi pubblici».



Tra gli ex più noti di Antonella Fiordelisi, ricordiamo sicuramente Edoardo Donnamaria con cui ha condiviso l'esperienza del Gf Vip e che proveniva dagli studi Mediaset di Forum; Francesco Chiofalo, ex partecipante di Temptation Island che, proprio all'interno della trasmissione, ha avuto modo di conoscere Antonella Fiordelisi, allora ex tentatrice e, infine, Gianluca Benincasa, noto agli ambienti milanesi, ma senza partecipazioni televisive significative.

Antonella Fiordelisi, però, è conosciuta anche per i suoi flirt con i personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Amedeo Barbato, ex Uomini e Donne, e l'attaccante argentino Gonzalo Higuain.



Come la prenderanno gli ex della 25enne salernitana dinanzi a tali parole? Intanto, ha spiegato che per lei non conta la notorietà ma che l'uomo in questione le piaccia sul serio e che sia per lei un complice nella vita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 20:58

