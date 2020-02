Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio in crisi? Sembra che la coppia sia arrivata al capolinea. I due erano tornati insieme dopo una breve separazione, ma stando a quello che scrive Spy, la cantante avrebbe lasciato la casa dove vive da più di dieci anni con l’artista partenopeo. «Anna sarebbe tornata nella casa nel centro di Roma. Quella stessa casa dove si era rifugiata quando i due, esattamente tre anni fa, si erano lasciati ufficialmente con tanto di ammissioni pubbliche», si legge sul settimanale.

Leggi anche > Vittorio Cecchi Gori arrestato: deve scontare otto anni di carcere



«Quell’appartamento - continua Spy - non l’ha mai abbandonato ed ecco che oggi il suo nuovo nido è ancora quello. Lontano da Gigi», si legge sulla rivista edita da Mondadori. La cantante di Sora è solita condividere molto sui social network, ma non c'è una foto con il compagno. Sembra, inoltre, che nei giorni scorsi si sarebbe recata nel locale frequentato da Gigi nell'unica sera in cui lui non c'era. D'Alessio è in giro per tutta l'Italia con il suo tour, mentre Tatangelo sta lavorando al nuovo album.

I due si sono innamorati quando Anna Tatangelo era giovanissima e hanno avuto il figlio Andrea, di 11 anni. Gigi D'Alessio ha avuto altri tre figli dall'ex moglie Carmela: Claudio, Ilaria e Luca. Intanto, nessuno dei due smentisce.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Febbraio 2020, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA