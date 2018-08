Venerdì 17 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha da poco compiuto 32 anni, precisamente il 12 agosto, eha festeggiato con l’uscita del suo nuovo singolo, “La stessa”, che anticipa la pubblicazione del nuovo album.L’ex stellina di Amici, che quest’anno è tornata in trasmissione per qualche puntata, ha comunque avuto un’estate felice e impegnativa, fra tour e sala di registrazione.Nei momenti liberi, come dimostrano gli scatti pubblicati da “Nuovo” che la vedono rilassarsi a Ostia, Alessandra ha trascorso il tempo assieme al fidanzato Stefano Settepani, conosciuto proprio grazie al talent condotto dalla De Filippi. Per loro si è parlato di imminenti nozze nella sua Puglia, ma la scaramantica Alessandra ha sempre sviato sull’argomento…