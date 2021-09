Adua Del Vesco, cala il gelo con Gabriel Garko. Sparito dopo il coming out al GFVip: «Non so che fine ha fatto»

Rapporti interroti fra Adua del Vesco e Gabriel Garko. Dopo la grande amicizia mostrata sotto i riflettori del GF VIP, dove Garko ha fatto coming out, i rapporti fra i due sembrano essersi raffreddati. A rivelarlo è Chi, a cui Rosalinda Cannavò, nuova conduttrice di Casa Chi, ha rilasciato una intervista, raccontando con amarezza che il legame con Gabriel si sarebbe interrotto. Ma questa situazione, in ogni caso, non sembra in alcun modo dipendere da lei.

Sembrerebbe che l’allontanamento sia dipeso proprio da Gabriel Garko, sparito nel nulla dopo l’ospitata flash al Grande Fratello Vip. «Sinceramente non so che fine abbia fatto - rivela Rosalinda -, mi dispiace molto. Magari lo inviteremo a Casa Chi. Io non ho nessun problema con lui, anzi. Gli voglio bene e gli vorrò per sempre un gran bene».

Oltre a Garko, Adua del Vesco ha parlato anche della nuova edizione del GF Vip: «Di Adua del Vesco basto io, grazie» ha commentato l’attrice, lasciando intendere che una storia come la sua sarà davvero difficile da replicare all’interno della casa.

La Cannavò era entrata nel reality con lo pseudonimo di Adua del Vesco, fidanzatissima e con un matrimonio alle porte. E poi? Nella casa più spiata d’Italia, l’attrice avrebbe conosciuto quello che sarebbe poi diventato il suo nuovo compagno, Andrea Zenga.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 13:04

