Michelle Hunziker, risveglio all'alba per preparare la sorpresa alle figlie Sole e Celeste:«Rendiamo speciale questa giornata!»

Michelle Hunziker ha sempre amato fare sorprese ai suoi cari e alla sua famiglia, le piace coccolare e viziare le sue figlie, Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste e da quando è nato Cesare, il primo nipotino e figlio di Auri, è diventato il centro delle attenzioni. Michelle ha voluto preparare una sorpresa alle figlie più piccole per rendere speciale questa mattina, 19 divembre.

Andiamo a scoprire che cosa ha fatto Michelle Hunziker.

La sorpresa a Sole e Celeste

Si avvicinano le vacanze di Natale e andare a scuola in questi giorni così freddi è veramente dura. Lo sanno bene Sole e Celeste, le figlie di Michelle Hunziker che, tuttavia, questa mattina hanno trovato una sorpresa ad attenderle in cucina, per dar loro lo sprint giusto e necessario ad affrontare gli ultimi giorni di scuola prima della pausa natalizia.

«Rendiamo speciale questa giornata!» Ha detto Michelle Hunziker, mentre preparava le crepes per le figlie, da farcire on Nutella, marmellate varie e tanta, ma tanta frutta. Buona colazione!

