Michelle Hunziker , l'insulto "choc" della figlia Sole alla mamma. Lei resta senza parole: «Non ci credo...». Pochi minuti fa, la conduttrice svizzera ha postato una stories tutta da ridere sulla figlioletta Sole, la sua seconda figlia, nata dal matrimonio con Tomaso Trussardi.

Nel video (in cui si vedono sono le stoviglie della colazione), si sente Michelle chiedere alla bimba: «Ripeti cosa mi hai chiesto poco fa...». E Sole ripete candidamente: «Ho chiesto se sei nata nel 1700...». La conduttrice, con la sua autoironia, commenta: «Tu mi hai chiesto se sono nata nel 1700? Bene, bello svegliarsi così. Grazie figlia».

Solo in quel momento, la bimba si rende conto dell'errore e cerca di rimediare: «A negli anni 70 non nel 700!». Per la cronaca, Michelle Hunziker è nata il 24 gennaio 1977, ha 44 anni ed è una super sex symbol. Le sue ultime foto con il taglio corto hanno fatto il giro del web.

