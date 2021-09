di E.C.

Chiara Ferragni , il secondo giorno di scuola di Leone. Ma un dettaglio fa infuriare i fan: «Perché l'avete fatto?». Ieri, il primogenito di casa Ferragnez ha iniziato la scuola materna nell'esclusivo istituto St. Louis. Il figlioletto di Chiara e Fedez con divisa e zainetto ha sciolto il cuore dei fan. Le tenere immagini dell'esordio scolastico accanto a mamma e papà hanno fatto il giro del web.

Poco fa, Chiara Ferragni ha postato una nuova immagine di Leone al suo secondo giorno di scuola. Il piccolo è ancora imbronciato, segnale che non ha ancora digerito l'inizio delle "lezioni". Ma un dettaglio ha fatto esplodere la polemica. «Perché avete iscritto Leone a una scuola privata e non pubblica?», chiedono alcuni follower. E ancora: «Se volete essere la famiglia della porta accanto, perché non mandare Leone alla scuola pubblica?». «Non era meglio la scuola pubblica?».

Chiara Ferragni e Leone

Al momento, Chiara Ferragni e Fedez non avrebbero risposto ai commenti. In ogni caso, Leone scolaro conquista tutti. Boom di like.

