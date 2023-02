Michelle Hunziker a Verissimo: «Aurora è tutta pancia, felice di diventare nonna». Il dolore per l'addio a Trussardi

di Redazione Web

Michelle Hunziker è stata ospite domenica 19 febbraio nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Mancano pochi giorni al ritorno del suo show 'Michelle Impossible' su Canale 5 e la showgirl svizzera non vede l'ora di ripartire con il suo appuntamento televisivo: «Sono felicissima perché fare questo lavoro è un grande privilegio». Michelle si è messa a nudo raccontando della sua storia finita con Tomaso Trussardi e del suo eterno amore Eros Ramazzotti. Ma la gioia più grande? «Aurora sta per diventare mamma, io diventerò nonna per la prima volta di un bellissimo maschietto».

«Aurora è tutta pancia, non è ingrassata per niente, il giusto. La prima parola che insegnerò al bambino sarà 'nonna'. Sono prontissima, io non vedo l'ora, sarà come diventare mamma di nuovo. Ho il cuore gonfio d'amore», racconta Michelle a Silvia Toffanin a proposito della figlia Aurora Ramazzotti: «Lei e Goffredo Cerza si amano tanto. Cercavano un bambino e adesso è arrivato il momento. L'amore è una cosa bellissima. Loro sono così felici e per una mamma è la cosa più bella. Io come suocera? L'altro giorno siamo andati a un concerto di Eros insieme, c'erano anche i miei consuoceri e la sera gli ho detto che siamo davvero fortunati. Ci vogliamo tutti bene, è nata una grande amicizia. Sono contenta anche di questo, a me piace la famiglia allargata».

«Eros Ramazzotti? Siamo molto legati»

A proposito di Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker ha svelato: «È prontissimo a diventare nonno. Lui guai a chi me lo tocca. Noi siamo molto legati, ci vogliamo un bene dell'anima ed è bellissimo che sia così. Perché siamo maturati tutti e c'è la possibilità e la volontà di viversi come una famiglia genitoriale. Siamo molto amici, per me è importante la sua felicità e per lui è importante la mia. Ci è voluto tempo e credo sia un investimento importante cercare di volersi bene, prima per noi e poi anche per i figli, è bellissimo. Una coppia si può separare, ma la coppia genitoriale deve restare».

«Il matrimonio con Tomaso Trussardi»

La separazione da Tomaso Trussardi è stata una sofferenza: «È un grande dolore, perché hai fatto un investimento emotivo, ci hai creduto tantissimo e quando questo progetto fallisce è un dolore per tutti. Però è anche importante comprendere che il tempo guarisce tutto. Stiamo facendo il nostro percorso e l'obiettivo finale è quello che ho raggiunto oggi con Eros. Ci vuole tempo ma siamo bravi».

